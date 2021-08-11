Роспотребнадзор: в России нет больных йота-штаммом Covid-19

Специалисты не выявили в России случаев заражения штаммом коронавируса «йота». Его массовому распространению мешает доминирующий в мире штамм «дельта», рассказали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В США на йота-штамм приходится менее 1% больных Covid-19, а это 27 243 зарегистрированных случая. Число больных этим вариантом в других странах составляет 945 человек, внесенных в базу. В России не выявили ни одного случая.

В «Векторе» отметили, что данных о восприимчивости йота-варианта вируса мало, но он хуже реагирует на сыворотки привитых или переболевших людей.

«Он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени не демонстрировал значительного роста», – пояснили в научном центре (цитата по «Интерфаксу»). Там пояснили, что причина – в широком распространении дельта-штамма.

Напомним, американские ученые предупредили, что смертность от йота-штамма до 82% выше, чем при ранее изученных вариантах коронавируса. Эту мутацию Covid-19 впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, и ВОЗ включила ее в группу штаммов, представляющих интерес и требующих изучения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.08.21

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