Эксперт спрогнозировала рост числа больных Covid-19 детей и пожизненную вакцинацию

За пандемию коронавируса в мире умерли девять тысяч детей. Это небольшой процент от числа летальных исходов, но ситуация может измениться, предупредила главный внештатный специалист по детской профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

«До недавнего времени дети почти не болели, и летальность от Covid-19 среди детей крайне низкая – всего около девяти тысяч детей. Это действительно небольшой процент», – цитирует специалиста ТАСС.

Все большее число взрослых проходят вакцинацию от коронавируса. И среди инфицированных становится все больше подростков и маленьких детей.

«До этого страны рапортовали об 1% среди всех заболевших, это дети маленькие до четырех лет, постепенно процент увеличился до двух. А среди детей более старших возрастных групп это уже примерно до 8,7%», – пояснила Намазова-Баранова.

Теперь остро стоит вопрос вакцинации несовершеннолетних. Эксперт предположила, что реальностью может стать вакцинация на протяжении жизни.

Как сообщал «Новый День», медики в Свердловской области отметили большее число заболевших Covid-19 детей в третью волну пандемии. Чаще вирус поражает малышей до трех лет, которых заражают старшие родственники.

Медики Новосибирской области отметили аналогичную тенденцию. По их данным, родители часто привозят деток в больницу с большим процентом поражения легких, поскольку симптомы остаются незамеченными.

По прогнозам ученых, после вакцинации большей части взрослого населения коронавирус станет сезонным, а болеть им будут в основном дети.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.08.21

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