В России за сутки выявлено почти 19,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за минувший день коронавирус выявлен у 19 492 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. У 6,7% из них заболевание протекает бессимптомно. Четвертый день подряд количество новых заболевших превышает 19 тыс. человек. Общее число заразившихся достигло 6 863 541. За сутки в стране зарегистрировано 799 летальных исходов среди пациентов с ковидом. Общее число умерших выросло до 180 840.

Накануне оперативный штаб сообщил о 19 509 новых случаях коронавируса и 798 смертях от Covid-19.

Регионы-лидеры по числу новых заболевших остаются прежними. На первом месте Москва, где зафиксировано 1498 случаев инфицирования за сутки, второе место у Санкт-Петербурга (+1406). Тройку лидеров антирейтинга замыкает Московская область (+849). Далее идут Свердловская (+525) и Ростовская (+487) области.

При этом российская столица продолжает удерживать печальное лидерство по показателю суточной смертности от ковида: подтверждена гибель 55 пациентов. В Санкт-Петербурге зафиксировано 36 новых летальных случаев, в Краснодарском крае – 34.

В то же время за сутки полностью выздоровели 19 411 больных Covid-19, всего за время пандемии – 6 131 446.

Напомним, что на текущей неделе в России был зарегистрирован суточный рекорд смертности от коронавируса – 820 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.21

Общее число умерших с Covid-19 в Свердловской области достигло 5100 человек. / Опубликован доклад разведки США о происхождении Covid-19. Реакция КНР: «Документ сфабрикован и неубедителен». / Авиакомпании S7 разрешили полеты из Екатеринбурга на курорты Египта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»