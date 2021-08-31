В Японии нашли новый вариант дельта-штамма Covid-19

Японские ученые обнаружили новую мутацию штамма «дельта» коронавируса. Пока им заболели восемь человек, сообщает телеканал NHK.

Первого японского пациента с новым вариантом дельта-штамма выявили в середине августа в больнице Токийского медуниверситета. Исследователи провели генетический анализ вируса и нашли мутацию N501S.

Вариант вируса N501S близка к разновидности N501Y у альфа-штамма коронавируса. Но ученые пока не установили, повышена ли заразность у нового штамма, как у британского. По данным исследователей, было всего восемь сообщений об этой мутации во всем мире.

Напомним, в Швеции нашли новый вариант дельта-штамма коронавируса, который поражает как полностью вакцинированных, так и непривитых людей. В округе Уппсала выявили уже девять случаев заражения новым вирусом.

Первая разновидность штамма «дельта» обнаружена в Индии. Специалисты заявили о высокой заразности новой мутации. Жертвами ее стали как минимум два человека.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 31.08.21

Мужчина по своей воле за десять недель пять раз привился от коронавируса. / Власти ряда стран ужесточили антиковидные меры в преддверии новой волны Covid-19. / Китай допустил завоз в страну коронавируса через замороженные продукты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»