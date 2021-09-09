«Нужны дополнительные сведения...» Евросоюз затягивает регистрацию «Спутника V»

В Евросоюзе вновь заявили о нехватке данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» для оценки препарата и регистрации в ЕС. В этот раз с соответствующим заявлением выступил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. По его словам, EMA требуется больше данных о вакцине «Спутник V». Аналогичной позиции регулятор придерживается в отношении китайской вакцины Sinovac.

Как отметил Кавалери, с поставщиками российского и китайского препаратов «ведутся достаточно продуктивные обсуждения», но для прогресса в экспертизе этих вакцин, «должно быть направлено больше данных».

В связи с этим, по его словам, рано говорить, когда будет завершена экспертиза российского и китайского препаратов. «На данном этапе очень сложно получить понимание относительно временных рамок в процессе оценки этих двух вакцин», – цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, в начале августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила задержку с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе нехваткой достоверных данных о безопасности российского препарата. «Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы», – заявила фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Между тем, российская сторона неоднократно заявляла, что регулятору поданы все необходимые документы. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов обвинил Брюссель в политизации вопроса признания российских вакцин. На политизированность затягивания процесса регистрации российских препаратов на Западе указывал и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Насчет «Спутника V» Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдет процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения», – полагает министр.

В то же время Лавров отметил, что российская сторона ведет предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. По его словам, Брюссель продемонстрировал политическую волю к урегулированию этого вопроса. Глава МИД выразил надежду, что от ЕС не будет затягивания этого процесса «с признаком политизации».

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России в августе прошлого года. На данный момент препарат одобрен в 70 странах. ЕМА в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутник V».

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 09.09.21

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