Заболеваемость и смертность от Covid-19 в России резко пошли вниз

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 18178. Это на 376 меньше, чем накануне (18554). Заметно упала заболеваемость и в ряде регионов: в Санкт-Петербурге – вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

По числу новых больных за сутки на первое место вновь вышла Москва – 2022 человека. Петербург спустился на вторую строчку с 805 новыми случаями, накануне их было 1597. В Подмосковье 758 случаев Covid-19 за 24 часа, в Свердловской области – 511, Ростовской – 470.

Число летальных исходов за последние 24 часа также снизилось: 719 против 788 днем ранее.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 158 248 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число пациентов, победивших Covid-19, в стране превысило 6,4 млн человек. За минувшие сутки выздоровели 12469 человек.

Напомним, коронавирус все чаще поражает детей. Так, в Екатеринбурге 88 школьных классов перешли на дистанционное обучение, чтобы сдержать распространение инфекции. С 7 сентября на дистант ушли 12 классов в 8 школах и 10 групп в 10 детских садах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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