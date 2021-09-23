В МВФ сочли возможным скорое введение обязательной вакцинации в России

Постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе ожидает, что в октябре-ноябре в России может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса. С таким заявлением она выступила в ходе вебинара Fitch Ratings «Россия: макроэкономический прогноз 2021».

Касаясь темы о возможности четвертой волны пандемии и ее последствиях, Киобе заявила, что у властей РФ «нет никакого аппетита к ограничительным мерам, локдауну» (цитата по ТАСС). Однако она сочла вероятным проведение в стране обязательной вакцинации от ковида. «По прошествии парламентских выборов, возможно, более непопулярная мера, как обязательная вакцинация, может быть инициирована уже в октябре-ноябре», – отметила она. А пока, полагает постпред МВФ, власти ждут, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью Covid-19 в стране.

Комментируя статистику смертности от ковида в России, Киобе связала высокое количество умерших с состоянием и возможностями системы здравоохранения в регионах. «Распространение COVID-19 сегодня приходится на регионы, где возможности системы здравоохранения не настолько достаточны, как в Москве и центральных регионах», – отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации россиян от коронавируса, но при этом заявил, что такое требование для отдельных категорий граждан является законным.

Напомним, что в России резко подскочила суточная заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 21 438 новых случаев заражения коронавирусом – это максимум за последний месяц. При этом третий день подряд растет суточная смертность от ковида – показатель повторил рекорд, зафиксированный 26 августа, – 820 летальных исходов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.21

Антипрививочники затравили бренд Valentino за кофту с надписью «Вакцинирован». / Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. / В России резко взлетела заболеваемость Covid-19, смертность повторила рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»