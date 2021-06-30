«Строго в рамках закона»: Путин объяснил необходимость обязательной вакцинации россиян

Президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации, но при этом заявил, что такое требование для отдельных категорий граждан является законным, – никакой неразберихи в этом нет. Об этом глава государства сказал во время «Прямой линии».

«Я неоднократно заявлял, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Но надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: общенациональный календарь прививок, он является обязательным. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции вот в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали», – отметил Путин.

«Вторая составляющая говорит, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных районах РФ по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп рисков», – пояснил президент.

«Предотвратить дальнейшее развитие эпидемии можно только с помощью вакцинации», – сказал Путин, но при этом подчеркнул, что увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса при наличии противопоказаний незаконно.

На «Прямую линию» адрес президента поступило почти 2 млн вопросов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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