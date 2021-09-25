В России впервые за полтора месяца выявили более 22 тысяч заболевших Covid-19

В России продолжается рост заболеваемости короновирусом: суточный прирост заразившихся превысил отметку в 22 тысячи – впервые с 14 августа. При этом количество регистрируемых случаев смерти от Covid-19 пятый день подряд больше 800. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день выявлен 22 041 случай заражения, что на 3,1% больше, чем накануне (21 379). Суточная смертность от ковида составила 822 человека – это на шесть человек меньше, чем днем ранее (828).

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 398 415 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 0,30%. Общее число умерших достигло 203 095.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве – 3 211, Санкт-Петербурге – 1 907, Подмосковье – 1 106, а также в Самарской (+569) и Воронежской (+543) областях. Наименьший суточный прирост заболевших отмечен на Чукотке – 10, Ненецком автономном округе – 14 и в Магаданской области – 20.

По числу смертей от ковида за сутки лидируют Москва, где скончались 63 пациента, Санкт-Петербург (50 летальных исходов) и Свердловская область, где зарегистрировано 40 случаев смерти.

За сутки в стране выписаны 16 325 человек после лечения от ковида, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 36 регионах страны из 85-ти наблюдается интенсивный рост заболеваемости Covid-19. Темпы прироста составляют 6-7%. Вместе с тем Попова исключила введение нового локдауна в России в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

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