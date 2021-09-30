Во Франции ковид-паспорта начали требовать у подростков с 12 лет

Французские подростки, которые достигли возраста 12 лет, теперь обязаны предъявлять так называемые «санитарные пропуска». Документ подтверждает, что ребенок имеет отрицательный тест на коронавирус, был вакцинирован, или переболел Covid-19.

Ковид-паспорта с QR-кодом ввели для жителей Франции еще 9 августа. Их нужно предъявить на входе в рестораны, спортклубы, кинотеатры и при посещении других общественных мест. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября, однако президент Эммануэль Макрон не исключил, что меру продлят.

С сегодняшнего дня ковид-паспорт понадобится и подросткам. При этом в школах 47 департаментов отменили обязательное ношение масок для учеников начальных классов.

Многие французы выступают против введения «санитарных пропусков» и регулярно устраивают акции протеста.

По последним данным, во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн случаев коронавируса, свыше 116 тысяч инфицированных скончались.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 30.09.21

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