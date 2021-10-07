В России в 2022 году испытают единую вакцину от Covid-19 и гриппа

Центр им. Н.Ф. Гамалеи создал основу для единой вакцины от ОРВИ и Covid-19. Клинические испытания комбинированного препарата начнутся в конце 2022 года, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

Ученые параллельно работают над гибридной вакциной против ротавирусов и препарата против разных штаммов коронавируса. Для их объединения уже подготовили технологическую платформу, на основе которой изготовят новое средство.

«Если именно эта технология сработает, тогда перейдем к совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата – конец следующего года», – рассказал Гинцбург в беседе с «Известиями».

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже испытывает собственный подобный препарат на животных в лаборатории. Результаты пока не оглашаются.

Эксперты отметили, что прививки от гриппа и Covid-19 активируют разные типы иммунитета человека. Поэтому для полной защиты сейчас нужно вакцинироваться двумя препаратами. Ученые заверили, что после прививки комбинированной вакциной уровень антител будет высоким, совмещение двух компонентов в одном препарате на нем не скажется.

Ранее Минздрав РФ запустил испытания совместимости вакцин от коронавируса и гриппа. Министр Михаил Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты.

Как сообщал «Новый День», финские врачи предупредили о тяжелых последствиях наложения коронавируса на грипп. При одновременном или последовательном заражении болезнь протекает очень тяжело.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.10.21

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