Одна инфекция открывает другой путь в организм: врачи предупредили о риске сочетания коронавируса и гриппа

Финские врачи предупредили об опасности наложения коронавируса на грипп. Последствия могут быть очень тяжелыми, в особенности для тех, кто не успел вакцинироваться. Об этом сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Медки в разных странах уже столкнулись с тем, что к ним поступают пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно. «Тяжело сказать, какую роль играют вирусы по отдельности, но, судя по международным отчетам, появляется риск тяжелого течения заболевания», – говорит главный врач института социального обеспечения и здравоохранения THL Ханна Новинек.

В прошлом году масштабных вспышек гриппа замечено не было, так как вирусу было сложно распространяться из-за режима самоизоляции и карантинных мер. Люди охотнее соблюдали социальную дистанцию, носили маски и чаще мыли руки. Сейчас же, когда идет отказ от строгих ограничений, а коронавирус мутировал в штамм «дельта», риск возрос, предупреждает врач-инфекционист Аско Ярвинен.

Проблема заключается не только в одновременном заражении. Если заразиться двумя инфекциями последовательно, течение болезни тоже будет тяжелым. «Когда слизистая повреждается после первой инфекции, она словно прокладывает дорогу следующему вирусу и делает организм подверженным новым инфекциям», – говорит Ярвинен.

Наибольшую опасность коронавирус представляет для невакцинированных людей старше 40 лет или пациентов со слабым иммунитетом. «Вероятно, эти же группы будут подвержены гриппу больше всего», – заключил инфекционист.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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