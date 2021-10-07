В России за сутки выявили максимум больных Covid-19 за 2021 год

Суточный прирост больных коронавирусом в России достиг максимума с начала года – 27 550 человек. Общее число заболевших с начала пандемии почти достигло восьми миллионов, сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19.

«В стране нарастающим итогом выявлено 7 690 110 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода, за весь период – 213 549 человек», – говорится в сообщении.

Антилидером по числу новых случаев коронавируса стала Москва, где суточный прирост вырос более чем на 1800 человек за 24 часа, до 5404. Отмечается, что рост числа выявленных больных может быть связан с проверкой на Covid-19 всех москвичей с симптомами ОРВИ. Обязательное экспресс-тестирование было введено с 1 октября во всех поликлиниках столицы.

Высокий суточный прирост больных коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге (+2418), Подмосковье (+1454), Самарской (+644) и Нижегородской (+621) областях.

Больше всего выздоровевших после коронавируса также в столице – 2347, Петербурге – 1748 и Московской области – 1134. За минувшие сутки в России выписаны 20 330 человек в связи с выздоровлением. За весь период Covid-19 победили 6 799 230 человек.

Накануне был обновлен антирекорд летальных исходов от коронавируса за сутки – 929 случаев. За последние 24 часа суточная смертность снизилась всего на пять случаев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.10.21

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