Иммунолог посоветовал «поберечься» после ревакцинации от Covid-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков посоветовал россиянам готовиться к повторной вакцинации от Covid-19 и соблюдать осторожность после прививки. Специалист перечислил, на что нужно обратить внимание.

Россиянам стоит обследоваться на предмет новых заболеваний, которые могут стать противопоказанием для прививки от коронавируса. И убедиться, что хронические болезни не обострились. В противном случае нужно стабилизировать свое состояние, и только потом идти на вакцинацию.

«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли ваше состояние здоровья. Действуют ровно те же правила, что и для первичной вакцинации», – пояснил Николай Крючков в эфире радиостанции Sputnik.

В части последствий прививки иммунолог также посоветовал вспомнить реакцию на первую вакцинацию от Covid-19. Отдельные симптомы встречаются в разной частотой у отдельных граждан. «Если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – сказал Николай Крючков.

Даже если неприятных последствий после прививки не было, лучше некоторое время держаться подальше от людных мест и беречь здоровье. Поскольку иммунный ответ образуется не сразу, а через две-три недели. До этого момента защита организма будет не выше, чем до прививки.

«Если прошло много времени, антител у вас или нет, или очень мало. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – пояснил специалист.

Ранее ученые Израиля заявили, что ревакцинация третьей дозой антиковидного препарата очень важна для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Международная группа ученых с участием сотрудников Всемирной организацией здравоохранения отвергли необходимость массовой ревакцинации. Они предупредили, что слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов от Covid-19 может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.10.21

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