Суточное число больных Covid-19 в России обновило антирекорд

Суточный прирост больных коронавирусом в России достиг нового рекордного значения – 34 303 человека, выявленных во всех 85 регионах. Общее число заболевших составило немногим менее восьми миллионов – 7 992 687, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Пятерка антилидеров среди регионов по заболеваемости осталась прежней. 6740 новых случаев Covid-19 выявили в Москве, 3323 – в Петербурге, 2759 – в Московской, 896 – в Самарской и 711 – в Нижегородской областях.

«Также за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 223 312 человек», – добавили в оперштабе. Накануне этот показатель впервые за время пандемии превысил тысячу человек, умерли 1002 пациентов.

Также за последние сутки в России выписали 21 883 человека, которые вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших пациентов по стране составило 6 981 907 человек.

Как сообщал «Новый День», Минздрав РФ получил документы для регистрации препарата от Covid-19 – «Мир-19». Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА заявил, что разработанное ими лекарство не имеет серьезных побочных эффектов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.10.21

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