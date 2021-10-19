Число беременных россиянок с тяжелой формой Covid-19 удвоилось за год

Число беременных россиянок, которые болеют тяжелой формой коронавируса, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал будущих мам активнее прививаться ради сохранения здоровья.

«Количество [беременных] пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, требующих реанимационной защиты, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза», – заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Ранее в Свердловской области отметили, что в третью волну коронавируса все чаще в больницы попадают беременные женщины. В регионе коронавирус на разных сроках беременности был диагностирован у 5012 женщин, хотя за время пандемии все дети родились здоровыми.

Напомним, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина посоветовала женщинам вакцинироваться от коронавируса заранее. Если беременность уже наступила, то оптимальный срок для прививки – после 22 недель.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.10.21

В России введут нерабочие дни и другие меры по борьбе с Covid-19. / Минздрав назвал регионы с самой сложной ситуацией по Covid-19. / Кому придется носить в думе защитный костюм и зачем выталкивать антимасочников из автобусов. Депутаты поспорили о вакцинации и QR-кодах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»