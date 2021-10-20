В Хакасии число коек в ковидариях достигло максимума за пандемию

Чуть более 200 коек остаются свободными в ковидных отделениях больниц Республики Хакасии. Больницы отдали для размещения больных коронавирусом максимум мест с начала пандемии, сообщили в региональном Минздраве.

«Ситуация очень сложная. Накануне зафиксировано максимальное число госпитализированных пациентов. Значительно увеличилось число больных, находящихся на кислороде», – заявил министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

В республике подготовили 1645 коек для пациентов с Covid-19, и 1433 из них уже заняты. Свободными остались 13% коечного фонда, власти ищут ресурсы для выделения дополнительных мест. В связи с этим в региональном Минздраве особо следят за выпиской пациентов из стационаров на амбулаторное долечивание.

Как сообщал «Новый День», на Ямале каждая третья койка больничного фонда занята больным с Covid-19. А в Орловской области накануне не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом, хотя было подготовлено 1854 ковидных коек.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость растет во всех 85 регионах РФ. Число пациентов с Covid-19 приближается к прошлогоднему пику в 1,3 млн человек. Минздрав РФ назвал наиболее сложной ситуацию с коронавирусом в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 20.10.21

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