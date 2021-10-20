Более половины россиян одобрили нерабочую неделю в ноябре

Более половины (56%) опрошенных россиян поддержали идею ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Инициатива оказалась более популярна у женщин (60%), чем у мужчин (51%), передает «Вести.ру» со ссылкой на исследование портала Superjob.ru.

30% респондентов не одобрили предложение увеличить число нерабочих дней в ноябре. Еще 14% затруднились ответить.

Опрос проведен 19-20 октября среди 1600 респондентов старше 18 лет из 389 населенных пунктов России.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ряд антиковидных мер, в том числе нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Чиновник обосновала инициативу сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Официально решение о выходных днях пока не принято.

20 октября в России вновь зарегистрировали антирекорд по числу летальных исходов от Covid-19 – 1028 случаев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

В России установлен новый суточный максимум смертности от коронавируса. / Неделя тотальных ограничений: власти Москвы готовят полный локдаун. / В Крыму собираются ввести жесткие ограничения для туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»