В России введут нерабочие дни и QR-коды для борьбы с Covid-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни на территории страны с 30 октября по 7 ноября и ряд других мер, в том числе QR-коды, в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в РФ и значительным ростом смертей от Covid-19. Данное предложение будет направлено президенту России Владимиру Путину. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением Covid-19.

«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – сказала Голикова. Для ряда регионов со сложной эпидситуацией необходимо предусмотреть нерабочие дни с 23 октября, добавила она. Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что наиболее сложная ситуации с коронавирусом наблюдается в семи регионах: Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

Кроме того, вице-премьер предложила работодателям перевести непривитых работников старше 60 лет на дистанционный режим работы на месяц, а другим сотрудникам предоставить два выходных для вакцинации от ковида.

Регионам, по словам Голикова, рекомендуется перевести на самоизоляцию невакцинированных и не переболевших коронавирусом пенсионеров. Как отметила вице-премьер, их нужно попросить выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Также, подчеркнула Голикова, регионам необходимо обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничительных мер.

После 7 ноября, добавила вице-премьер, субъектам РФ предлагается аккуратно открывать объекты и отрасли, закрытые на период нерабочих дней. Речь идет о допуске на такие объекты только вакцинированных и переболевших по QR-кодам, а также тех, кто сделает ПЦР-тест, пояснила Голикова.

Вице-премьер также предложила ввести в регионах систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, начиная с периода нерабочих дней, передает «Интерфакс».

Новые предложения федерального оперштаба будут представлены президенту на совещании, намеченном на среду.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу по нерабочим дням, отметив, что это сложное и вынужденное решение в целях сдерживания коронавируса сейчас необходимо. По его словам, нагрузка на систему здравоохранения растет и в этой ситуации нужно действовать на опережение. Глава правительства РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решения о нерабочих днях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.21

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