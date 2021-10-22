Роспотребнадзор посоветовал отменить поездки в нерабочие дни

Роспотребнадзор посоветовал россиянам ограничить контакты во время нерабочих дней. Вместо походов в гости и поездок в другие города специалисты рекомендовали больше времени проводить на свежем воздухе.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Стоит отказаться от посещения и приема гостей, сократить необязательные поездки. Используйте время с пользой для здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе», – говорится в памятке на сайте ведомства.

Специалисты напомнили о защитных мерах в пути, если поездку нельзя отложить. Остальным рекомендовали избегать скопления людей: пользоваться службой доставки и такси, а с родными общаться по телефону.

Роспотребнадзор призвал непривитых россиян пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа, а при ухудшении самочувствия вызывать врача.

20 октября президент РФ Владимир Путин утвердил введение нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. В Москве нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября, в Самарской области – с 25 октября по 7 ноября.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.10.21

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