Более трети больных Covid-19 находятся в трех регионах России

Доля больных коронавирусом, находящихся в обеих столицах, превысила 35%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Северная столица, Москва и область традиционно занимают верхние строчки перечня регионов по суточному приросту новых случаев Covid-19.

«Сейчас на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в РФ», – пояснила Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма опубликована на сайте правительства России.

Глава Роспотребнадзора отметила, что главные санитарные врачи во всех регионах обязали некоторые группы населения привиться от Covid-19.

«На сегодняшний день постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», – добавила Попова.

Как сообщал «Новый День», главный страх россиян в третьем квартале 2021 года был об обязательной вакцинации от коронавируса. Поводом стали принимаемые в регионах меры по вакцинации и введению ограничительных мер для непривитых.

На 20 октября в России оставалось только два региона, в которых не ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан: Калмыкия и Ингушетия. Еще один член тройки – Ставропольский край – анонсировал введение данной меры для некоторых групп населения региона.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.10.21

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