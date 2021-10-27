Торговля предложила обязательно привить всех россиян бесплатно

Торговые ассоциации предложили сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех россиян. По их мнению, прививка должна быть бесплатной даже в частных клиниках.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Они призвали не закрывать торговые точки в нерабочие дни. А чтобы снизить риск распространения Covid-19, предложили ввести обязательную и бесплатную для всех вакцинацию.

«С октября по декабрь ряд компаний формирует 30-50% годовой выручки. Закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», – цитируют письмо «Известия».

«Союз торговых центров» присоединился к предложению, призвав столичные власти не закрывать моллы, а оставить вход только по QR-кодам.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни для снижения заболеваемости коронавирусом. Власти ряда регионов объявили выходные ранее указанной даты: с 25 или 28 октября. Жесткие локдауны объявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской, Челябинской области, Хакасии, на Ставрополье.

Аналитики спрогнозировали потери для бизнеса за 11 нерабочих дней в Москве в 50-70%. Только в сфере красоты недополученная выручка за 7 дней простоя составит от 5,6-8 трлн рублей. При этом, более трети (39%) российских компаний и свыше половины соискателей выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.10.21

Кубанских врачей за торговлю сертификатами будут увольнять. / В России готовится к клиническим исследованиям назальная форма вакцины против коронавируса. / Из Севастополя не будут выпускать невакцинированных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»