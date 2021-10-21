«Совершенно точно – убытки»: бизнесмены подсчитали, во что обойдется 11-дневный локлаун

Частные предприятия понесут значимые потери в результате 11-дневного карантинного простоя, который объявлен в Москве в связи ростом заболеваемости коронавирусом. Судя по итогам опроса бизнесменов и политиков, который провела Партия Роста, многие компании при нынешней «поддержке» властей могут не выжить в режиме ограничений, если они не закончатся 7 ноября.

В частности, омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин отметил, что выручка столичных предприятий в запрещенных к работе сферах за ноябрь упадет как минимум на четверть, если не больше. «До сих пор не совсем ясно, как надолго может затянуться ситуация и что будет после 7 ноября. Если доступ в общественные места будет только по QR кодам, то, как показывает практика, выручка еще может сократиться на 50-70%», – пояснил он.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова со своей стороны сообщила, что выручка за неделю ноябрьских праздников в среднем в салоне красоты составляет 350-500 тысяч рублей. «По оценкам ФНС, в столице работает 16000 предпринимателей индустрии красоты. Путем не хитрых исчислений, получается, что недополученная выручка в отрасли за 7 дней простоя только в Москве составит от 5,6 – 8 трлн рублей», – уточнила предприниматель.

«Для бизнеса сейчас любое закрытие – это потери. Для нашей индустрии – это в 100% случаев минусовой результат в ноябре. Значит государству надо компенсировать те затраты, которые остаются на предпринимателе: полностью оплачивать зарплату и зарплатные налоги, включая НДФЛ, коммуналку и аренду, а не только МРОТ. И тем самым показать предпринимателям, что платить официальные зарплаты выгодно, что государство может брать на себя риски и поддерживать бизнес. Уж точно время для этого пришло!» – заявила Литвинова.

Как считает глава московского отделения Партии Роста Дмитрий Пурим, выручка предприятий сферы услуг сократится на 2-3% в годовом исчислении, но это будет серьезный удар по бизнесу. «При кажущейся небольшой, эта цифра в пересчёте на чистую прибыль для многих будет означать отрицательный результат работы квартала. Этого можно было бы избежать, если бы о локдауне было бы заявлено заранее. Тогда предприятия могли бы согласовать с сотрудниками отпуска, снизить расходы на содержание, закупки продуктов, матсредств ежедневного потребления и тп», – пояснил он.

По оценке Пурима, предприятиям, которые работают вне столицы, придётся ещё хуже. «Некоторые, я знаю, уже собираются игнорировать локдаун и обеспечивать минимальное присутствие в офисах, чтобы не остановить производственные процессы. Если за это последуют какие-то санкции, то не исключено, что компании сменят регистрацию с Москвы на регион с более предсказуемой политикой властей. Повторюсь – такие вещи, даже вероятность введения локдауна, с бизнесом необходимо проговаривать. Ведь проблема не локдаун, а принятие непредсказуемого решения», – подчеркнул он.

Глава московского муниципального округа Тверской Яков Якубович считает, что «сфера услуг и общепит находятся на грани выживания». «Как показал опыт введения QR-кодов в ресторанах, удержались только те из них, кто смог своевременно согласовать летние кафе, поскольку в них qr-коды не были нужны. Основные помещения ресторанов практически пустовали. В текущей ситуации полное закрытие сферы услуг приведёт к линейному падению выручки пропорционально сроку локдауна. При этом в большинстве случаев фиксированные расходные обязательства остаются. Это аренда, коммунальные платежи, оплата труда сотрудников. Кому-то удастся сократить эти издержки, но вряд ли многим и вряд ли значительно», – отметил он.

При этом Якубович обратил внимание на «совершенно непонятную непоследовательную политику властей». «Сначала говорят, что предпосылок для локдауна нет, затем речь зашла о qr-кодах, затем нерабочие дни, и вот локдаун. Находясь на грани безубыточности предприятия сферы услуг совершенно точно уйдут в убыток. И если расходные обязательства государства сектора, например подведомственным учреждением города Москвы, например, оказывающих услуги в сфере культурно – массовых мероприятий, будут компенсированы, то частному сектору помогать некому. На полную компенсацию фиксированных расходов (аренда, «коммуналка», ФОТ, налоги) государство практически точно не пойдет. 20-й год показал, что возможна лишь отсрочка по части платежей. Следовательно, поддержкой это назвать крайне сложно», – заключил он.

Как сообщалось ранее, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Закроются кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские, стоматологические кабинеты (за исключением случаев оказания экстренной помощи). Рестораны смогут работать только навынос и на доставку.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы». Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.21

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