Россия обновила антирекорд по смертям от Covid-19

За последние 24 часа в России умерли 1 123 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум летальных исходов, зарегистрированных за сутки с самого начала пандемии. Предыдущий максимум установлен накануне – 1 106 больных с Covid-19.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки снизилось до 36 582 по сравнению с рекордными 37930, выявленными 25 октября. За весь период пандемии в России выявлен 8 352 601 больной Covid-19, 233 898 летальных исходов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Пятерка антилидеров по суточному приросту больных коронавирусом осталась прежней: Москва (+5789), Санкт-Петербург (+2913), Подмосковье (+2670), Самарская (+1297) и Нижегородская (+783) области.

В этих же регионах зарегистрировано максимум выписанных после выздоровления от Covid-19. За сутки вирус победили 4471 человек в Москве, 3221 – в Петербурге, 3004 – в Московской, 766 – в Самарской областях. В числе лидеров оказался и Крым с 963 выздоровевшими за 24 часа.

Напомним, Роспотребнадзор подсчитал, что более трети (35,7%) больных коронавирусом приходится на обе столицы и Подмосковье. На фоне новой волны коронавируса правительство РФ выделило более четырех миллиардов рублей на специальные препараты для пациентов с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

Минздрав одобрил совместное применение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа. / Новый рекорд: в Свердловской области 674 заболевших. / Подписан указ об ужесточении антиковидных мер в Свердловской области. Внесена важная поправка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»