Голикова: ситуация с Covid-19 в 13 регионах России ухудшилась

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в 13 субъектах России осложнилась за минувшую неделю, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В стране не осталось ни одного «зеленого» региона.

Голикова призвала россиян в нерабочие дни отказаться от туристических поездок в другие регионы, особенно, если там сложная обстановка по Covid-19.

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны, сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона. Мы просим помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», – цитирует политика оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 22 по 29 октября обстановка дошла до «красного» уровня во Владимирской, Ивановской, Курганской и Омской областях, Республике Алтай. «Оранжевым» на тепловой карте окрасились Приморский край, Томская и Тульская области, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Бурятия, Республика Марий Эл.

Специалисты присваивают цвета на основании пяти критериев. Так, в «красных» регионах выявили более 150 случаев Covid-19 на 100 тыс. населения. В регионах с «зеленым» цветом заболевших менее 30 на 100 тыс. за неделю.

По данным Роспотребнадзора, на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости коронавирусом в РФ. Во всех регионах введена обязательная вакцинация от Covid-19 некоторых групп населения. Вирусолог спрогнозировал пик новой волны коронавируса на декабрь.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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