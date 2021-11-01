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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:41 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Вариант AY.4.2 коронавируса оказался не таким опасным, как предполагали

Более тяжелое течение заболевания при варианте AY.4.2 коронавируса не подтвердилось, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Специалисты не выявили и особой стойкости штамма к вакцинам.

Роспотребнадзор изучил отчеты британских органов здравоохранения и не нашел разницы в опасности базового дельта-штамма и его нового варианта.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет. Они не показывают убедительных доказательств различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым генвариантом и базовой линией генварианта «дельта», – цитирует ученого ТАСС.

Как сообщал «Новый День», новую разновидность дельта-штамма британские ученые выявили в середине октября. По данным ученых, на новую мутацию приходится уже почти 10% заражений в Великобритании, и она на 10-15% заразнее своего предшественника.

На 29 октября в России зарегистрировали пять случаев заражения вариантом AY.4.2. Три случая выявили Москве и области, два – в Республике Татарстан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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