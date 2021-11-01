Вариант AY.4.2 коронавируса оказался не таким опасным, как предполагали

Более тяжелое течение заболевания при варианте AY.4.2 коронавируса не подтвердилось, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Специалисты не выявили и особой стойкости штамма к вакцинам.

Роспотребнадзор изучил отчеты британских органов здравоохранения и не нашел разницы в опасности базового дельта-штамма и его нового варианта.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет. Они не показывают убедительных доказательств различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым генвариантом и базовой линией генварианта «дельта», – цитирует ученого ТАСС.

Как сообщал «Новый День», новую разновидность дельта-штамма британские ученые выявили в середине октября. По данным ученых, на новую мутацию приходится уже почти 10% заражений в Великобритании, и она на 10-15% заразнее своего предшественника.

На 29 октября в России зарегистрировали пять случаев заражения вариантом AY.4.2. Три случая выявили Москве и области, два – в Республике Татарстан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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