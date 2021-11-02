Заразившийся от матери трехдневный малыш с Covid-19 подключен к ИВЛ

Во Владимире новорожденный ребенок заразился коронавирусом от матери. Сейчас малыш находится в реанимации и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом случае рассказала главврач областной детской больницы Светлана Макарова при встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Глава Минздрава прибыл во Владимирскую область с рабочим визитом.

«С первых дней его ведут специалисты федеральных реанимационных консультационных центров. Решается вопрос о выезде специализированной бригады во Владимир для оказания помощи на месте или о транспортировке пациента в одно из медучреждений Москвы», – приводит слова врача пресс-служба администрации региона.

По данным Минздрава РФ, дети всех возрастов составляют 13% от общего числа заболевших. Будущие мамы тяжелее переносят коронавирус в новую волну, у них чаще проявляются тяжелые последствия инфекции. Михаил Мурашко призвал беременных россиянок не отказываться от вакцинации.

Напомним, Минздрав предупредил, что дельта-штамм коронавируса все чаще заражает детей, и они переносят заболевание тяжелее, чем в прошлом году. В конце июля врачи подтвердили смерть двухмесячной девочки от Covid-19. Малышка провела неделю под аппаратом ИВЛ.

Владимир, Наталья Рязанова

Владимир. Другие новости 02.11.21

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