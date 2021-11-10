Коллективный иммунитет в России не дотягивает до 50%

Коллективный иммунитет в России достиг уровня в 48,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в ряде регионов вообще нет прироста по этому показателю.

«Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», – пояснила вице-премьер во время совещания президента РФ с членами правительства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Рост заболеваемости продолжается в 61 регионе, хотя еще две недели назад таких субъектов было 83. В Самарской и Омской областях, Хабаровском крае рост заболеваемости за последнюю неделю превысил общероссийский. В этих регионах принимают дополнительные антиковидные меры. При этом, 30% заболеваемости по-прежнему приходится на обе столицы и Подмосковье. И только в 18 областях ситуация стабильна.

По данным портала Gogov.ru, на 10 ноября полностью привились 50 121 433 россиянина (43,2% взрослого населения страны). Хотя бы один компонент вакцины получили 59 009 118 человек, то есть 50,9% взрослых россиян.

Напомним, в конце октября научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев предупредил, что коллективный иммунитет в России к 1 декабря не достигнет запланированной отметки в 60%. По его подсчетам, к этой дате нужно привить еще 20-30% взрослого населения, что фактически займет минимум два месяца.

Ранее ВОЗ опровергла собственную установку, что пандемия закончится, когда охвата вакцинацией достигнет 70% населения мира. Специалисты отметили, что прививка теперь стала защитой от тяжелых форм болезни из-за дельта-штамма, а не средством подавления пандемии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.11.21

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