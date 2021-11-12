Вирусолог предсказал конец пандемии в 2022 году

Вспышки коронавируса будут повторяться, но человечество справиться с пандемией в 2022 году, спрогнозировал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, без прививки от Covid-19 все равно не обойтись.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет. Вирус, конечно, никуда не денется, и вакцинироваться нам придется», – цитирует врача РИА «Новости».

Ранее в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора предупредили, что человечеству придется бороться с коронавирусом еще и в 2022 году при сохранении низких темпов вакцинации. Пандемия может закончиться раньше, если люди в мире привьются от Covid-19 быстрее.

Как сообщал «Новый День», коллективный иммунитет в России составляет 48,4%. При этом в ряде регионов вообще нет прироста по этому показателю.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.11.21

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