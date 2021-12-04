В России выявили почти 33 тысячи новых случаев Covid-19 за сутки

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедший день увеличилось на 32 974, сообщает оперштаб по борьбе с нифекцией. Это на 44 случая больше, чем накануне. Общее число заболевших в стране достигло 9 769 011.

Число ковидных смертей за сутки на протяжении месяца остается выше отметки 1200 летальных случае. За последние 24 часа в стране скончались 1215 человек (днем ранее 1217), а с начала пандемии жертвами Covid-19 стали 280 072 человека. В то же время за сутки в России победили инфекцию 35 182 человека, а за весь период – 8 471 813.

Новые случаи инфицирования выявлены во всех регионах. Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве – 3356. Вслед за столицей, как и накануне, идут Санкт-Петербург (2528 заразившихся), Подмосковье (2075), Самарская область (887) и Краснодарский край (840).

В тройке антилидеров по суточной смертности от ковида остаются Москва (93 летальных исхода), Санкт-Петербург (57) и Московская область (55).

По информации Роспотребнадзора, за все время эпидемии в стране проведено свыше 227,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 611 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 710 657 человек.

Накануне Росстат сообщил, что в октябре этого года от коронавируса в России умерло 58 822 человека. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, смертность в России в октябре текущего года превысила показатель прошлого года на 20,3%.

Москва, Наталья Петрова

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