В России выявили менее 32 тысяч случаев Covid-19 за сутки впервые с октября

Суточный прирост новых больных коронавирусом в России вернулся к уровню середины октября. За минувшие 24 часа во всех регионах зарегистрировали 31 096 новых больных Covid-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 864 845 человек в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Калмыкии – 0,06%, Республике Алтай – 0,12%, Москве – 0,13%», – говорится в сообщении.

Однако столица остается во главе списка регионов-антилидеров по числу новых заболевших, там за сутки выявили 2573 человека с Covid-19. Немного меньше новых случаев в Санкт-Петербурге (2381), Московской области (2208), Красноярском крае и Самарской области (по 781), Воронежской области (717).

Число победивших коронавирус за минувшие сутки на 3,5 тысячи превысило количество заразившихся – выздоровели 34 615 человек. Всего по стране выписан в связи с выздоровлением 8 565 091 пациент. В пятерке лидеров среди регионов обе столицы, Подмосковье, Челябинская область и Алтайский край.

«За сутки зафиксировано 1 182 летальных исхода. За весь период от коронавируса скончались 283 644 человека», – добавили в оперштабе.

Ранее ученые заявили, что 90% разновидностей коронавируса в России имеют один источник. Один из привезенных в страну вариантов дельта-штамма, AY.122, так стремительно распространился, что вытеснил все остальные.

Москва, Наталья Рязанова

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