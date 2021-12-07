ВОЗ спрогнозировала заражение Covid-19 каждого десятого европейца к концу недели

Каждый десятый житель Европейского региона заразится коронавирусом к концу текущей недели, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отметили рост заболеваемости среди людей всех возрастов, но чаще всего заражаются дети.

«Случаи заболевания увеличились во всех возрастных группах, самые высокие – в возрастной группе от 5 до 14 лет. К концу этой недели каждый десятый человек в Европейском регионе будет инфицирован Covid-19, что будет подтверждено лабораторными исследованиями», – заявил директор региональной организации Ханс Клюге (цитата по ТАСС).

Ранее ВОЗ озвучила прогноз о росте смертности от коронавируса на полмиллиона случаев к началу 2022 года. За месяц после этого заявления в мире умерли 120 тыс. человек, в том числе 10 млн в Европейском регионе. В конце сентября суточная смертность 2 100 случаев, а теперь – 4 100, достигнув плато.

Напомним, в России на 7 декабря суточный прирост больных составил минимум с середины октября – 31 096 человек, а суточная смертность – 1182 случая. А вот число выздоравливающих растет: 34 615 человек за 24 часа, за весь период – 8 565 091 человек.

Женева, Наталья Рязанова

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