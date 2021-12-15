Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом больных Covid-19 за сутки

Минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в России зарегистрировали в Калмыкии (0,05%), Тыве (0,06%) и Удмуртии (0,1%). Всего по России за минувшие сутки выявили 28 363 новых больных Covid-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в столичном регионе (Москва – 2439, Подмосковье – 1739), Петербурге (2055), Красноярском (715) и Краснодарском (687) краях. Минимум суточного прироста пришелся на Чукотку (+7 случаев), Ненецкий АО (+9), Калмыкию (+16), Тыву (+20), Магаданскую область (+30).

За весь период пандемии в России выявлено 10 103 160 больных Covid-19. За это время от коронавируса скончался 292 891 человек, из них 1142 – за последние 24 часа.

При этом число победивших вирус продолжает расти. За последние сутки после выздоровления от коронавируса выписаны 35 633 человека. В целом по стране Covid-19 победили уже 8 839 633 человек.

По данным портала Gogov.ru, 60,9% взрослого населения России привились хотя бы одним компонентов вакцины от коронавируса, а это 70 568 124 человек. полную вакцинацию прошли 61 881 363 россиян, то есть 53,4% взрослого населения.

Москва, Наталья Рязанова

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