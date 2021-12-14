Выявляемость коронавируса в России упала ниже 29 000 случаев в день

В России за прошедшие сутки выявлено 28 343 случая инфицирования коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Впервые за последние два месяца суточная заболеваемость оказалась меньше отметки 29 тыс. эпизодов. По сравнению с предыдущим днем число заболевших снизилось на 4,1%. Накануне оперштаб отчитался о 29 558 случаях заражения, зафиксированных в воскресенье, 12 декабря.

Больше всего новых заболевших выявлено в Санкт-Петербурге – 1989. На Москву пришлось 1976 заразившихся, на Подмосковье – 1945. В пятерку регионов – лидеров по числу случаев заражения также вошли Краснодарский (769) и Красноярский (703) края.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 074 797 случаев Covid-19.

Между тем, число смертей от коронавируса вновь пошло в рост после четырех дней снижения. За сутки в стране зафиксировано 1145 летальных исходов – это на 24 больше, чем накануне. Общее число умерших от ковида достигло 291 749.

Наибольшя ковидная смертность за сутки зарегистрирована в Москве – 89 летальных исходов, в Санкт-Петербурге – 62 и Московской области – 52.

По информации Роспотребнадзора, за весь период пандемии в стране проведено свыше 232,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 325 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 628 141 человек.

Накануне стало известно о 16 выявленных в России случаях заражения новым штаммом коронавируса «омикроном». Все заболевшие прибыли из ЮАР. 16 из них были вакцинированы, 6 перенесли ковид ранее, а один человек был и привит, и ранее болел, уточнила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Наталья Петрова

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