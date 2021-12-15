Жириновский в седьмой раз вакцинировался от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с процессом вакцинации.

Политик уточнил, что в этот раз привился препаратом «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова, напомнив, что ранее сделал вакцинацию «Спутником V». «В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал Жириновский. Ранее лидер либерал-демократов сообщил, что сделал шесть прививок от ковида. Сначала он привился двумя уколами вакцины «Спутник V», затем получил дозу «Спутник Лайт», потом – назальную вакцину от центра им. Гамалеи и, наконец, этим летом – две дозы вакцины «КовиВак».

Политик выразил сожаление о том, что «половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться». «Значит пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мертвых, к сожалению, будет расти… и может перешагнуть в разряд миллионников, как Волгоград, Уфа или Самара. Ну а дальше лучше и не загадывать», – написал он.

В России с начала пандемии выявлено 10 103 160 случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания скончался 292 891 человек.

Москва, Наталья Петрова

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