«Спутник V» показал высокую эффективность против «Омикрона»

Российская вакцина «Спутник V» дает хорошую защиту от омикрон-штамма коронавируса. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для эффективной защиты достаточно пройти ревакцинацию «Спутником Лайт».

Предварительные исследования показали, что антивирусная активность «Спутника V» сохраняется на высоком уровне даже против варианта «Омикрон», известного способностью обходить антитела. Эффект препарата снизился в 3-7 раз меньше, чем у мРНК вакцин.

«Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против штамма «Омикрон» и, как ожидается, обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации», – говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Александр Гинцбург заверил, что не нужно менять схему вакцинации, предложенную ранее. После получения двух доз «Спутника V» и одной «Спутника Лайт» человек получает защиту свыше 83% от нового варианта Covid-19.

«После вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Так вот, эта схема вакцинации дает полную защиту от штамма «Омикрон», – сказал директор центра на брифинге об эффективности препарата.

Онлайн-брифинг транслировался на странице «Спутника V» в Твиттере.

Ранее Центр имени Гамалеи заявил, что модифицировал вакцину «Спутник V» для прививки от омикрон-штамма Covid-19. Проверка эффективности препарата пока не закончена, и вакцина не прошла регистрацию в Минздраве. В Центре им. Чумакова заявили, что разработанный ими препарат «КовиВак» и в нынешней версии защищает от нового штамма.

Москва, Наталья Рязанова

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