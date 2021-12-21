Новый спад: в России выявили менее 26 тысяч больных Covid-19 за сутки

Медики выявили 25 907 новых случаев коронавируса в России за сутки. Это на 1115 человек меньше, чем накануне (27022). Но заболевшие по-прежнему есть во всех регионах, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В антирейтинге регионов по числу новых больных снова рокировка: Санкт-Петербург (+2075) обогнал Москву (+1906), понялся на первую позицию. Пятерку антилидеров замыкают Подмосковье (+1811), Красноярский (+652) и Пермский (+615) края. Всего за время пандемии зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавируса по стране.

«За сутки зафиксировано 1 027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 299 249 человек», – добавили в оперштабе.

Картину положительной динамики по Covid-19 поддерживает возросшее число пациентов, победивших вирус. За последние сутки в связи с выздоровлением выписаны 40 219 человек. Всего по стране выздоровели от коронавируса 9 055 199 человек.

Суточный прирост выздоровевших больше всего в Московкой области – 3342 человека. В Москве выписаны 3155 пациентов, Петербурге – 2302, Воронежской области – 1112, Алтайском крае – 1035.

Роспотребнадзор насчитал в мире 275 480 016 больных коронавирусом, из которых 714 227 случаев выявили за минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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