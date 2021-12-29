Ученые предупредили о повышенной опасности «Омикрона» для легких

Омикрон-штамм коронавируса активнее других вариантов может поражать легкие и бронхи, рассказала замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она напомнила, что важно отличать симптомы Covid-19 от ОРВИ.

«Особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «Омикрону», чем к предыдущим штаммам», – приводит слова эпидемиолога ТАСС.

Симптомы омикрон-штамма схожи с признаками ОРВИ: жар (38 градусов и выше), насморк, першение в горле, ломота в теле. Обоняние и вкус, как при дельта-штамме, теряются реже, но чаще встречаются слабость и головные боли. У детей новый вариант Covid-19 может проявляться через сыпь на теле.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал серьезно отнестись к симптомам в виде головных болей, усталости, утомляемости. Они могут говорить о поражении нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем при заражении коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

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