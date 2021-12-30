«Омикрон» приводит к смерти реже предыдущих штаммов Covid-19

Уровень смертности во время волны заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса на 75% ниже, чем во время предыдущих волн распространения Covid-19. Менее половины пациентов с «Омикроном» нуждаются в кислородной терапии, установили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории.

Специалисты изучали новый штамма в эпицентре вспышки в городе Цване. Доля летальных исходов в общем числе госпитализаций при «Омикроне» составила 4,5%, а у других штаммов – 21,3%. Прежде в дополнительном кислороде нуждались 99,5% больных Covid-19, а при заражении омикрон-штаммом – меньше половины, приводит данные The Telegraph.

Ранее эпидемиолог предупредила о повышенной опасности «Омикрона» для легких и призвала относиться к новому штамму так же серьезно, как к предыдущим.

Претория, Наталья Рязанова

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