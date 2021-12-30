Заболеваемость Covid-19 в России продолжает падать: 21 073 случая за сутки

В России выявили 21 073 новых больных коронавирусом за минувшие сутки. Число регионов с наименьшим темпом прироста с трех увеличилось до семи, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Антилидеры среди регионов по суточному приросту остались прежними: Москва (+2661), Санкт-Петербург (+1532), Подмосковье (+977), Свердловская (+524) и Челябинская (+490) области. Наименьшие темпы прироста новых больных зарегистрировали на Чукотке и в Костромской области – 0,03%, в Калмыкии и Тыве – 0,04%, в Удмуртии, Крыму и Севастополе – 0,09%.

«Всего в стране выявлены 10 479 344 человека с Covid-19. За весь период от коронавируса скончалось 307 948 человек, из них 926 – за сутки», – пояснили в оперштабе.

Число победивших коронавирус стабильно растет. Суточный прирост выписанных пациентов увеличился до 43 004 человек, на 228 человек по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии в России выписаны в связи с выздоровлением 9 423 227 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 284 534 276 случаев заражения Covid-19. Только за минувшие сутки выявили 1 695 957 новых больных.

Москва, Наталья Рязанова

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