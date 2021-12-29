Суточная заболеваемость Covid-19 в России упала до нового минимума за три месяца

Суточный прирост больных коронавирусом в России достиг нового минимума с 22 сентября – 21 119 человек. Днем ранее побит предыдущий сентябрьский рекорд: выявлено 21 992 новых случая. Число победивших Covid-19 за сутки вдвое превышает количество новых случаев – 42 776 выписанных по стране, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Заболевших продолжают выявлять во всех регионах. Минимальный темп прироста в Тыве, Ненецком АО и на Чукотке. В пятерку антилидеров среди регионов вошли Москва (+1798), Санкт-Петербург (+1526), Подмосковье (+1342), Свердловская (+533) и Челябинская (+502) области.

«Всего в стране выявлен 10 458 271 человек. За сутки зафиксировано 932 летальных исхода, за весь период – 307 022», – добавили в оперштабе.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 9 380 223 человек. Активнее всего победивших коронавирус выписывают в Санкт-Петербурге (2729), Москве (2653), Иркутской (2195) и Омской (1995) областях, Подмосковье (1973).

Накануне в Роспотребнадзоре отметили признаки сезонности у коронавируса. Глава ведомства Анна Попова допустила, что появятся новые штаммы Covid-19, но они не будут появляться круглогодично.

Москва, Наталья Рязанова

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