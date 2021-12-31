Менее 21 тысячи случаев Covid-19 выявили в России за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России снижается шестой день подряд. За последние 24 часа выявили 20 638 новых случаев Covid-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Случаи заражения регистрируют во всех регионах, но наименьший прирост в Тыве, Калмыкии и Костромской области. Больше всего новых больных выявили в Москве и области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской областях. Статистику по регионам оперштаб свел в общую таблицу.

Всего в России зарегистрировано 10 499 982 случаев Covid-19. Общее число летальных исходов – 308 860 (912 за сутки), выздоровевших – 9 463 919 человек (40 692 за сутки).

Больше всего победивших коронавирус в Москве – 2726 человек, Санкт-Петербурге – 2468, Иркутской – 2106, Московской – 2048, Омской областях – 1996.

Как сообщал «Новый День», смертность в России за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Основной прирост пришелся на летальные исходы от коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

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