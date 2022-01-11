Резкий рост: в России выявили 17 525 больных Covid-19 за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России резко пошел вверх. За минувшие сутки выявили 17 525 новых случаев Covid-19 в 84 регионах страны. Это на 1695 человек больше, чем днем ранее (15 830), следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Самое значительное увеличение числа больных зарегистрировали в столице – 4635 против 2778 накануне. Следующая четверка антилидеров в рейтинге регионов по заболеваемости выглядит так: Петербург (+1512), Подмосковье (+855), Свердловская (+368) и Ростовская (+358) области. При этом, в Московской и Свердловской областях суточная заболеваемость даже снизилась по сравнению с предыдущим днем.

«Всего в стране выявлено 10 684 204 человека. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек, 783 – за сутки», – добавили в оперштабе.

Число победивших Covid-19 за сутки составило 25 216 человек, что на 5326 больше минувших суток. Общее число выписанных после выздоровления от коронавируса в стране достигло 9 732 018 человек.

Ранее ВОЗ предупредила о трех сложных месяцах из-за быстрого распространения в мире омикрон-штамма Covid-19. При этом специалисты строят осторожные прогнозы на скорое окончание пандемии коронавирусной инфекции.

Москва, Наталья Рязанова