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Вторник, 18 января 2022, 09:35 мск

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Биолог: 2 млн россиян переболеют «Омикроном» за зиму

Суточный прирост больных коронавирусом может увеличиться от 30 до 90 тыс. человек, предупредил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий. По его мнению, к весне порядка двух миллионов россиян могут переболеть омикрон-штаммом Covid-19.

Ученый примерил на российскую ситуацию темпы распространения «Омикрона» в других странах. Число заболевших этим штаммом в мире растет по экспоненте, в том числе благодаря мутациям, позволяющим вирусу «прятаться» от иммунной системы. По прогнозу Тоневицкого, скачкообразный рост заболеваемости в России продолжится и дойдет до 80-90 тыс. новых случаев в сутки.

«При таком развитии волны можно ожидать что к весне «Омикроном» в России переболеет от 1,5 до 2 млн человек. По оценкам ВОЗ, только использование масок в повседневной жизни может снизить цифры заболевших на 30% – до 60-65 тыс. случаев в день», – сказал ученый в беседе с РИА «Новости».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предупредил, что новая волна пандемии приведет к росту заболеваемости в России до 500 тыс. человек в сутки.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что множественные мутации омикрон-штамма говорят о его генетической нестабильности. Поэтому его заразность и патогенное действие быстро снизятся, и концу января – началу февраля число выявляемых случаев коронавируса уменьшится.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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