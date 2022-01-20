«Омикрон» появился в 55 регионах России

Медики выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса в 55 регионах страны. На него приходится почти половина всех новых случаев Covid-19, рассказали в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Медики выявили больных с омикрон-штаммом еще в пяти субъектах РФ за минувшие сутки, и только в 30 регионах южноафриканский вариант пока не встречается. Многие россияне, у кого выявлен новый вариант коронавируса, в недавнем времени побывали за границей или общались с путешественниками.

«Вариант «Дельта» выявлен в 56,2% случаев Covid-19, в то время как «Омикрон» составляет уже 43,8% среди выявленных случаев заболевания по стране. На 20 января число госпитализаций увеличилось в 27 регионах», – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в стационары поступили 9 167 человек, что на 3,8% меньше, чем в предыдущий день. Во всех регионах зарегистрировали 38 850 новых случаев Covid-19.

Как сообщал «Новый День», в ближайшие две недели большинство жителей России рискуют заразиться омикрон-штаммом, если не находятся на полной самоизоляции. Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости в ближайшие дни.

Москва, Наталья Рязанова

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