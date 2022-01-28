Новый антирекорд: за сутки 98 040 россиян заболели Covid-19

Суточный прирост больных коронавирусом в России достиг отметки 98 040 случаев, почти на 10 тыс. человек превысив показатель предыдущего дня (88 816). За сутки 14 046 больных Covid-19 положили в стационар, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев Covid-19 в России достигло 11 502 657, а число летальных исходов – 329 443. За минувшие сутки от коронавируса умерли 673 пациента.

Число новых больных в Москве снизилось по сравнению с выявленным накануне (26 586) – до 23 994, но в области продолжает расти: 8 611 новых случаев (7 182 накануне). Суточный прирост в Санкт-Петербурге – 13 976 больных, в Свердловской области – 2 344, ХМАО-Югре – 2 341.

Количество госпитализаций по стране за сутки выросло на 9,7% и стало самым высоким с конца 2021 года. Зараженных Covid-19 стали чаще класть в стационар в 60 регионах страны, еще в 23 число госпитализаций снизилось. Всего за пандемию коронавирус победили 10 159 197 человек, из них за последние 24 часа выписаны 29 506.

По данным оперштаба, омикрон-штамм выявили уже в 74 субъектах России.

Ранее иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом еще на протяжении 2,5 недель. По его подсчетам, число госпитализаций в столице и регионах станет рекордным.

Москва, Наталья Рязанова

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