Центр Гамалеи готовит тестирование вакцины от Covid-19 для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовится начать проверку безопасности вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет. Правительство выделило на организацию тестирования более 300 млн рублей.

«Выделить на предоставлении субсидии ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи» бюджетные ассигнования в размере 305 553,8 тыс. рублей», – говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Минздраву поручено проследить, чтобы деньги пошли именно на двойное слепое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак-М». в испытаниях примут участие 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет.

Как сообщал «Новый День», в ряде регионов стартовала добровольная вакцинация подростков от Covid-19. Минздрав одобрил применение препарата «Спутник М» для россиян в возрасте 12-17 лет.

Москва, Наталья Рязанова

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