В России впервые выявили 155 768 случаев Covid-19 за сутки

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России установило новый максимум – 155 768. Это почти на 14 тыс. зараженных больше, чем днем ранее (141 883).

С учетом прошедших суток общее число больных в стране достигло 12 284 564 человек. Число летальных исходов за этот период увеличилось до 333 357, из них 667 больных с Covid-19 умерли за последние 24 часа, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234), Подмосковье (8721), Пермском крае (3845), Самарской (3692) и Челябинской (3433) областях.

Увеличились суточный прирост госпитализаций и выздоровевших пациентов по сравнению с предыдущим днем. В стационаре оказались 17 792 человек (рост на 3,4%), а выписано по выздоровлению 53 724 человека (на 10,9%). Еще в восьми регионах число госпитализаций резко повысилось, теперь таких субъектов 48, а накануне было 40.

Ранее Минздрав России предупредил, что на фоне быстрого распространения Covid-19 может быть временно приостановлена плановая медицинская помощь.

Москва, Наталья Рязанова

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