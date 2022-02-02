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Среда, 2 февраля 2022, 19:09 мск

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Минздрав РФ заявил о возможной приостановке плановой медпомощи

В России на фоне быстрого распространения коронавируса может быть временно приостановлена плановая медицинская помощь. Как сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его ведомством уже подготовлены соответствующие изменения в базовую программу обязательного медстрахвания.

«В связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном лечении подготовлены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусматривающие в случае необходимости временную приостановку оказания плановой медицинской помощи, но с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях», – уточнил Мурашко, выступая сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, неотложная и экстренная помощь должна оказываться в полном объеме. «Помощь, которая может быть отложена в этот неблагоприятный период, в том числе, смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия, телемедицинских консультаций», – отметил министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

Мурашко отметил, что «только за прошедшую неделю число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза. «Преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%», – уточнил он.

Как сообщалось ранее, в России последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 141 883 новых случая Covid-19, скончались 678 человек.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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