В России установлен новый рекорд по числу больных Covid-19 за сутки

Число выявленных за сутки больных Covid-19 достигло нового максимума в России – 183 103 человека. В предыдущие два дня показатели снижались (165 643 выявили накануне). Общее число заболевших в пандемию увеличилось до 13 330 769 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост выздоровевших также резко пошел вверх и достиг 97 163 человек, что на 19,7% больше предыдущего дня. А вот количество госпитализаций осталось практически на прежнем уровне – 20 178 человек за сутки (20 185 днем ранее). При этом число пациентов в стационарах продолжает расти в 42 регионах, еще в 42 – снижается.

В Москве за сутки выявили 11521 новый случай Covid-19, Санкт-Петербурге – 19644, Подмосковье – 11956. Пятерку антилидеров замкнули Свердловская область с 5904 новыми больными и Красноярский край с 5744.

За сутки подтверждено 669 летальных исходов, за весь период – 337 390.

Напомним, перенесенный коронавирус часто сопровождается тромбозом и грозит развитием ухудшения кровоснабжения. В итоге он может привести к ампутации конечностей.

Москва, Наталья Рязанова

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